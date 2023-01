[Ciné relax] Annie Colère Dieppe, 4 mars 2023, Dieppe .

[Ciné relax] Annie Colère

Dieppe Scène Nationale Dieppe Seine-Maritime

2023-03-04 – 2023-03-04

Dieppe

Seine-Maritime

La Ville de Dieppe, Dieppe Scène Nationale et l’Association Ciné Relax se sont associées afin de proposer des séances du cinéma inclusives. Ces séances peuvent convenir à des familles ayant des enfants parfois turbulents et dont les parents n’osent plus aller au cinéma par peur d’être stigmatisés, aux personnes ayant un handicap quel qu’il soit, aux personnes ayant tout simplement envie de partager un moment convivial et de bénéficier d’une séance de cinéma à 4€, donc chacun·e est bienvenu·e tel qu’il·elle est.

Dans le cadre de la programmation de « mars au féminin » projet porté par la Ville ayant vocation à sensibiliser sur les droits des femmes, le film Annie Colère de Blandine Lenoir sera diffusée.

« Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie. »

Cette séance est encadrée par des bénévoles, mais ils sont très peu nombreux. N’hésitez pas à les contacter pour rejoindre l’équipe de ce beau projet.

+33 2 35 06 62 44

Dieppe

