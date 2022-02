Ciné Reg’Art – Assemblée Générale Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Ciné Reg’Art – Assemblée Générale Buis-les-Baronnies, 3 mars 2022, Buis-les-Baronnies. Ciné Reg’Art – Assemblée Générale Buis-les-Baronnies

2022-03-03 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-03

Buis-les-Baronnies Drôme Assemblée générale présidée par Mme Martine Chambon.

A l’issue de l’assemblée, projection de 30 minutes de courts métrages. secretariatcinebuis@orange.fr +33 4 75 28 22 72 http://www.cinebuis.fr/ Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Ville Buis-les-Baronnies lieuville Buis-les-Baronnies Departement Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Ciné Reg’Art – Assemblée Générale Buis-les-Baronnies 2022-03-03 was last modified: by Ciné Reg’Art – Assemblée Générale Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 3 mars 2022 Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme