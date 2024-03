Ciné-regard : En toute liberté – Une radio pour la paix Mairie de Colomiers Colomiers, jeudi 14 mars 2024.

Le Grand Central vous propose une séance Ciné Regard en partenariat avec La ligue des Droits de l’Homme, avec la projection du documentaire** En toute liberté – Une radio pour la paix**de Xavier de Lauzanne avec Sophia Aram, Sylvain Tesson.

La projection sera suivie d’un débat animé par des intervenants spécialisés.

Synopsis

Second film de la trilogie La vie après Daech

Le média qui donne de la voix à ceux qui n’en ont plus, c’est la radio. Au nord de l’Irak, sept jeunes journalistes, musulmans, chrétiens et yézidis, tendent leurs micros à ceux qui veulent la paix. Ils travaillent pour Radio Al-Salam, antenne affranchie d’influences politiques et religieuses. En toute liberté, des voix s’élèvent sur les ondes et font renaître le lien au sein d’une nation.

Tarifs : 6€ et 4,50€ pour les – 14 ans

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie

