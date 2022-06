CINÉ-(RÉ)CRÉATION MON VOISIN TOTORO cinema le balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

CINÉ-(RÉ)CRÉATION MON VOISIN TOTORO cinema le balzac, 5 juin 2022, Paris. Le dimanche 05 juin 2022

de 11h00 à 12h50

. payant de 5 à 6,5 euros

DIM 05 JUIN À 11h Après le film, nous proposerons aux enfants un ATELIER CRÉATION : créer son propre TOTORO. À l’aide d’une paire de ciseaux (à bouts ronds), les enfants devront découper un Totoro après l’avoir dessiné sur une feuille A4 et le colorier. «Ode à l’enfance, à l’imaginaire, à la nature, à la gentillesse et l’entraide, Mon voisin Totoro se joue des écueils qui pourraient le faire sombrer dans la guimauve simpliste des productions formatées.» BENSHI cinema le balzac 1 rue balzac 75008 Paris Contact : https://www.cinemabalzac.com/film/mon-voisin-totoro-2002/ 0677626140 marc@etoile-cinemas.com https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://www.cinemabalzac.com/film/mon-voisin-totoro-2002/

