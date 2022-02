Ciné quizz Meyreuil Meyreuil Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Meyreuil Bouches-du-Rhône Meyreuil Dans le cadre du dispositif Lecture Par Nature, la Médiathèque reçoit Simon Roussin, dessinateur et auteur de bandes dessinées.

C’est un peu comme un film qui se dessinerait sous les yeux : installé sur sa table de travail, il dessine une série de scènes issues de certains de ses films cultes. Mais ce costaud qu’il est en train d’esquisser, est-ce John Wayne dans Fort Alamo ou bien Jean-Paul Belmondo dans Peur sur la ville ?

À vous de deviner ! Lancez-vous, chacun peut tenter de trouver la réponse avant la fin du dessin.



