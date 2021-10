Paris Cinéma Le Majestic Passy île de France, Paris Ciné-quiz sur les monstres Cinéma Le Majestic Passy Paris Catégories d’évènement: île de France

Ciné-quiz sur les monstres Cinéma Le Majestic Passy, 20 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 14h à 16h

Venez participer à un quiz sur les monstres après la séance avec des cadeaux à gagner ! frankenweenie

Le film De Tim Burton

États-Unis I 2012 I 1h27 I animation I couleur I VF A partir de 8 ans Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru… Victor va tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir quelques monstrueuses conséquences… L’Atelier

Venez participer à un quiz sur les monstres après la séance avec des cadeaux à gagner !

Contact :Majestic Passy 0142244624 passy@lesecransdeparis.fr http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2853/majestic-passy/portail

Frankenweenie

