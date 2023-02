Ciné-quiz : Les gardiennes de la planète Ciné M Mourenx Mourenx Catégories d’Évènement: Mourenx

2023-03-21 20:30:00 – 2023-03-21

Connaissez-vous tout sur les baleines ? Testez vos connaissances sur cet animal impressionant avant la séance. Découvrez à la fin du film si vos réponses étaient bonnes.

