Cinéma Le Trianon, le mardi 26 avril à 10:00

Josée, jeune fille paraplégique depuis son plus jeune âge, vit dans son propre monde entre la peinture, les livres et son imagination débordante. Tsuneo est en faculté de biologie marin… Film suivi d'un quiz et d'un débat sur le handicap animé par les volontaires en service civique au Trianon.

