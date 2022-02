Ciné-Quiz : Icare Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Cinéma Le Trianon, le dimanche 3 avril à 16:30

Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de son père Dédale. Il noue une forte amitié avec un garçon à tête de taureau caché à Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans le labyri… Avant le film, participez à un jeu en salle pour tester vos connaissances en mythologie ! Cadeaux du film à gagner. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

2022-04-03T16:30:00 2022-04-03T18:00:00

