Venez tester vos connaissances sur le cinéma d’animation japonais tout en vous amusant ! la colline aux coquelicots + Ciné-quiz animation japonaise Le Film DE GORO MIYAZAKI Japon | 2011 | 1h31 | VOSTF ou VF à partir de 9 ans Umi est une jeune lycéenne qui vit sur une colline surplombant le port de Yokohama. Chaque matin, depuisque son père a disparu en mer, elle hisse face à la baie deux pavillons. Au lycée, quelqu’un a même écrit un article sur cet émouvant signal dans le journal du campus. C’est peut-être l’intrépide Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a pas manqué de remarquer… Attirés l’un par l’autre, les deux jeunes gens vont partager de plus en plus d’activités. Pourtant, leur relation va prendre un tour inattendu avec la découverte d’un secret qui entoure leur naissance et semble les lier… L’atelier Teste tes connaissances sur les films d’animation japonais tout en t’amusant. Durée de l’atelier : 20 min Spectacles -> Jeune public Cinéma Chaplin Denfert 24 Place Denfert-Rochereau Paris 75014

