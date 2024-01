Ciné-Queer — Projection du film Priscilla, Folle du Désert Le 6b Saint-Denis, dimanche 4 février 2024.

Le dimanche 04 février 2024

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

– Entrée libre pour tou·tes

– Attention 40 places maximum

1er étage, Salle de Projection

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture

L’association Saint-Denis LGBTQI+ vous invite à découvrir la richesse des films queer sous forme de projection collective suivie d’échanges autour de classiques du cinéma gay, lesbien, bi, trans… ceux par lesquels la communauté s’est retrouvée, s’est reconnue, a perçu les évolutions. Ne manquez pas ce rendez-vous mensuel dans la salle de projection du 6b !

Moteur, Queer, Action !

LE FILM DE FÉVRIER :

Priscilla, Folle du Désert, 104 min, 1994, réalisé par Stephan Elliott.

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, et Bernadette, une transsexuelle, doivent se produire à l’autre bout du pays. Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus s’étend le désert, immense et aride. Les trois amis ne se laissent pas décourager. Ils achètent un bus, qu’ils baptisent ” Priscilla “, et foncent à tombeau ouvert sur les pistes sablonneuses.

Saint-Denis LGBTQI+ est une association de lutte contre les LGBTphobies à Saint-Denis et dans tout le Département de Seine-Saint-Denis.

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.le6b.fr/events/cine-queer-projection-du-film-priscilla-folle-du-desert/ https://fb.me/e/bOVBecYxZ

