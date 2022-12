Ciné-Queer : projection du film « But I’m a Cheerleader » Le 6b Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

Saint-Denis

Ciné-Queer : projection du film « But I’m a Cheerleader » Le 6b, 8 janvier 2023, Saint-Denis. Le dimanche 08 janvier 2023

de 16h00 à 19h00

. gratuit Moteur, Queer, Action ! L’association Saint-Denis LGBTQI+ vous invite à découvrir la richesse des films queer sous forme de projection collective suivie d’échanges autour de classiques du cinéma gay, lesbien, bi, trans… ceux par lesquels la communauté s’est retrouvée, s’est reconnue, a perçue les évolutions. Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous mensuel dans la salle de projection du 6b ! But I’m a Cheerleader, 1999, réalisé par Jamie Babbit.Megan est une lycéenne ordinaire fiancée au capitaine de l’équipe de foot mais qui préfère ses contacts avec ses copines pom-pom girls à ceux échangés avec son fiancé. Ses parents, inquiétés par son comportement, l’envoient dans un établissement de « thérapie » (allusion aux centres ex-gay existant dans certains États des États-Unis), True Directions, dont le but est de rendre hétérosexuels les jeunes lesbiennes et gays. Entourée d’homosexuels refoulés ou repentis, Megan va à la découverte de son homosexualité dont elle ignorait tout. Saint-Denis LGBTQI+ est une association de lutte contre les LGBTphobies à Saint-Denis et dans tout le Département de Seine-Saint-Denis. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://fb.me/e/2gdS9IEk4 https://fb.me/e/2gdS9IEk4 https://fb.me/e/2gdS9IEk4

