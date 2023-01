Ciné-Queer au 6b : projection du film Moonlight Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: île de France

Saint-Denis

Le dimanche 05 février 2023

de 16h00 à 19h30

. gratuit Moteur, Queer, Action ! L’association Saint-Denis LGBTQI+ vous invite une fois par mois à découvrir la richesse des films queer au 6b ! Venez assister à une projection collective suivie d’échanges autour de classiques du cinéma gay, lesbien, bi, trans… ceux par lesquels la communauté s’est retrouvée, s’est reconnue, a perçu les évolutions. Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous mensuel dans la salle de projection du 6b ! LE FILM SÉLECTIONNÉ :

Moonlight, 2016, réalisé par Barry Jenkins.Pendant trois périodes cruciales de sa vie, Chiron, un afro-américain de Miami se bat contre son milieu (scolaire) et sa famille (mère droguée) pour vivre son homosexualité, essayant de s'affirmer tout en demeurant fidèle à lui-même. Enfant, il est régulièrement martyrisé par les enfants de son âge. Juan, un dealer, et sa conjointe lui offrent régulièrement l'hospitalité. Il est isolé et subit un harcèlement quotidien. Un seul enfant lui offre un contact amical, Kevin. N'hésitez pas à apporter ce que vous souhaitez boire pour le pot organisé après la projection Saint-Denis LGBTQI+ est une association de lutte contre les LGBTphobies à Saint-Denis et dans tout le Département de Seine-Saint-Denis. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

