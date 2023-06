Ciné-Queer au 6b : projection du film Été 85 Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: ile de france

Saint-Denis Ciné-Queer au 6b : projection du film Été 85 Le 6b Saint-Denis, 2 juillet 2023, Saint-Denis. Le dimanche 02 juillet 2023

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit GRATUIT, Entrée libre pour tou·tes

Attention 40 places maximum Accès : 1er étage, Salle de Projection

RER D / Ligne H — Gare de Saint-Denis

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélos sur place, pas de parking voiture Moteur, Queer, Action ! L’association Saint-Denis LGBTQI+ vous invite à découvrir chaque mois la richesse des films queer sous forme de projection collective suivie d’échanges autour de classiques du cinéma gay, lesbien, bi, trans… ceux par lesquels la communauté s’est retrouvée, s’est reconnue, a perçu les évolutions. Ne manquez pas ce rendez-vous mensuel dans la salle de projection du 6b ! LE FILM SÉLECTIONNÉ :

Été 85, 2020, réalisé par François Ozon, 101 min.L’été de ses 16 ans, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, Alexis est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85… Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. Saint-Denis LGBTQI+ est une association de lutte contre les LGBTphobies à Saint-Denis et dans tout le Département de Seine-Saint-Denis. Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/cine-queer-projection-du-film-ete-85/ https://fb.me/e/2QWx8MEro https://fb.me/e/2QWx8MEro https://www.le6b.fr/cine-queer-projection-du-film-ete-85/

