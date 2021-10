UzèsUzès Uzès Uzès Gard, Uzès Ciné Quebec – projection films Québecois Uzès Uzès UzèsUzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès

Ciné Quebec – projection films Québecois Uzès Uzès, 22 octobre 2021, UzèsUzès. Ciné Quebec – projection films Québecois 2021-10-22 – 2022-06-10 Cinéma Le Capitole 11 rue Xavier Sigalon

Uzès Gard 11 rue Xavier Sigalon Uzès Gard 5 Uzès gard.quebec@laposte.net +33 6 82 65 73 63 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Autres Lieu Uzès Uzès Adresse 11 rue Xavier SigalonCinéma Le Capitole 11 rue Xavier Sigalon Ville UzèsUzès lieuville 44.01445#4.41983