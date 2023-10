Unrelated de Joanna Hogg (2008 – 1h40) Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt Paris Catégorie d’Évènement: Paris Unrelated de Joanna Hogg (2008 – 1h40) Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt Paris, 3 janvier 2024, Paris. Unrelated de Joanna Hogg (2008 – 1h40) Mercredi 3 janvier 2024, 20h00 Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt Entrée libre. tarif : 5 euros Une femme s’échappe d’un mariage malheureux et trouve refuge dans la famille d’une amie en vacances.

Les évènements la confrontent à la dure réalité de ne jamais avoir eu d’enfant. Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T20:00:00+01:00 – 2024-01-03T22:30:00+01:00

2024-01-03T20:00:00+01:00 – 2024-01-03T22:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Ciné-Quartier Pernety - cinéma L'Entrepôt Adresse 7 rue Francis de Pressensé 75014 Paris Ville Paris Lieu Ville Ciné-Quartier Pernety - cinéma L'Entrepôt Paris latitude longitude 48.833942;2.31653

Ciné-Quartier Pernety - cinéma L'Entrepôt Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/