Rosalie Blum de Julien Rappeneau (2016 – 1h35) Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Rosalie Blum de Julien Rappeneau (2016 – 1h35) Mercredi 6 décembre, 20h00 Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt Entrée libre. Tarif : 5 euros

On y suit trois personnages menant une vie solitaire dans une ville de province non identifiée :

Vincent Machot, coiffeur à la vie rangée, sous la coupe de sa mère qui vit au-dessus de lui et qui pratique l’art de la culpabilité – et des marionnettes.

Rosalie Blum, épicière esseulée et adepte de whisky, dont le visage provoque une impression de déjà-vu chez Vincent.

Et Aude, la nièce de Rosalie, qui s’est échappée de la maison bourgeoise de ses parents pour mener une vie précaire et sans but.

Un jour, Vincent se met à suivre Rosalie sans trop savoir pourquoi.

Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T22:30:00+01:00