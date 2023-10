Secrets et mensonges de Mike Leigh (1996 – 96mn – GB) Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt Paris, 8 novembre 2023, Paris.

À Londres, Hortense, jeune femme noire de vingt-sept ans dont la mère adoptive vient de décéder, part à la recherche de sa mère biologique.

Celle-ci s’avère être Cynthia, une ouvrière blanche vivant dans un quartier populaire et mère célibataire d’une autre fille plus jeune, Roxanne, employée à la voirie et avec qui elle a de sérieux problèmes relationnels.

L’arrivée de cette enfant cachée, que Cynthia avait eu à l’âge de 15 ans et qu’elle n’avait pas même voulu regarder (elle ignorait qu’elle fût noire) va faire exploser tout un système de secrets et de mensonges.

Secrets et Mensonges a reçu la Dernière projection du cycle… venez redécouvrir ce classique en copie 35mm!

Ciné-Quartier Pernety – cinéma L’Entrepôt 7 rue Francis de Pressensé 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France

