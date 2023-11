Le roman d’un tricheur de Sacha Guitry Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le roman d’un tricheur de Sacha Guitry Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert Paris, 12 décembre 2023, Paris. Le roman d’un tricheur de Sacha Guitry Mardi 12 décembre, 20h30 Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert Entrée libre. Tarif : 6 euros Une occasion de redécouvrir un grand réalisateur français.

Synopsis

Un homme rédige ses mémoires à la terrasse d’un café.

A 12 ans, il avait été privé de repas par ses parents pour avoir volé de l’argent dans la caisse de l’épicerie familiale.

Le dîner comportant un plat de champignons empoisonnés, le jeune garçon se retrouve orphelin, la vie sauvée par sa malhonnêteté.

Privé de son héritage par le notaire qui l'a recueilli, il se jure de devenir riche, quitte à commettre des mauvaises actions. Il fait fortune en volant et en trichant.

