Michel, la quarantaine, est ingénieur aéronautique, marié à Sarah, enseignante. Ils ont une petite fille, Clémence.

Licencié pour avoir refusé une mutation dans une autre région, à une époque de chômage de masse, Michel se retrouve face au problème du temps béant, vide, dit «libre», et à celui de la recherche d’emploi.

Mais aussi face à la question de savoir quel sens donner à son futur travail, à sa propre existence et à l'avenir de Clémence ….

