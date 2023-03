Sound of Metal de Darius Marder (2019) Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Sound of Metal de Darius Marder (2019) Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert, 20 juin 2023, Paris. Sound of Metal de Darius Marder (2019) Mardi 20 juin, 20h15 Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert 5 euros Ruben et Lou sillonnent les pubs pour donner des concerts de métal. Malheureusement, Ruben est de plus en plus gêné par des acouphènes, au point de ne plus pouvoir donner le meilleur sur scène. Après avoir vu un médecin, le verdict tombe : le jeune homme est en train de devenir sourd … Puissant et poignant, « Sound of Metal » est une œuvre coup de poing, qui terrasse parce qu’elle prend au cœur et aux tripes sans aucun artifice. Vertigineux aussi bien dans ses silences que dans ses scènes de rock bouillonnantes, le métrage impressionne par sa maîtrise du récit, ce savoir délicat visant à alterner les excès de colère avec des séquences si sobres, tant déchirantes (on pense notamment à cette scène où le protagoniste interagit avec un enfant à travers les vibrations).

Si Darius Marder réalise un coup de maître pour sa première réalisation, deux comédiens crèvent l’écran. Tout d’abord, Paul Raci, époustouflant dans le rôle du patriarche de la communauté, au point de troubler la fiction en lui donnant des allures documentaires. Et bien évidemment, Riz Ahmed.

source : https://www.abusdecine.com/critique/sound-of-metal/

2023-06-20T20:15:00+02:00 – 2023-06-20T22:00:00+02:00

