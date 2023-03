Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (2007) Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud (2007) Mardi 16 mai, 20h15 Ciné-Quartier Mouton Duvernet – Cinéma Chaplin Denfert, Paris 5 euros Marjane Satrapi, jeune iranienne venant d'une famille plutôt à gauche, se penche sur sa vie avant et après la révolution iranienne.

Le film montre comment son pays se transforme en république islamique et comment elle devient alors une adolescente rebelle qui se rêve en révolutionnaire.

Ce film aborde également les tensions politiques à Téhéran en Iran dans les années 70 et 80 avec des membres de sa famille qui seront détenus puis exécutés.

2023-05-16T20:15:00+02:00 – 2023-05-16T22:30:00+02:00

