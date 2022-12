Les mariés de l’an deux de Jean-Paul Rappeneau, 1971. Durée : 1h40 Ciné-quartier Denfert – Cinéma Chaplin Denfert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les mariés de l’an deux de Jean-Paul Rappeneau, 1971. Durée : 1h40 Ciné-quartier Denfert – Cinéma Chaplin Denfert, 13 décembre 2022, Paris. Les mariés de l’an deux de Jean-Paul Rappeneau, 1971. Durée : 1h40 Mardi 13 décembre, 20h15 Ciné-quartier Denfert – Cinéma Chaplin Denfert

TArif : 5 euros

Film d’aventure franco-italo-roumain réalisé par Jean-Paul Rappeneau avec JP Belmondo, JP Marielle, Marlène Jobert Ciné-quartier Denfert – Cinéma Chaplin Denfert 24 Pl. Denfert-Rochereau, 75014 Paris Quartier du Montparnasse Paris 75014 Paris Île-de-France Synopsis 1793. Nicolas Philibert a fait fortune au Nouveau Monde après y avoir été exilé. Pour parfaire sa réussite en épousant une riche américaine, il doit retourner en France et divorcer de sa femme, Charlotte. De l’autre côté de l’Atlantique, la Révolution bat son plein, et Charlotte, courtisée par un prince, s’apprête à épouser un marquis. Après des retrouvailles épiques dans le camp des royalistes, Charlotte et Nicolas replongent dans leurs anciennes querelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T20:15:00+01:00

2022-12-13T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ciné-quartier Denfert - Cinéma Chaplin Denfert Adresse 24 Pl. Denfert-Rochereau, 75014 Paris Quartier du Montparnasse Ville Paris lieuville Ciné-quartier Denfert - Cinéma Chaplin Denfert Paris Departement Paris

Ciné-quartier Denfert - Cinéma Chaplin Denfert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les mariés de l’an deux de Jean-Paul Rappeneau, 1971. Durée : 1h40 Ciné-quartier Denfert – Cinéma Chaplin Denfert 2022-12-13 was last modified: by Les mariés de l’an deux de Jean-Paul Rappeneau, 1971. Durée : 1h40 Ciné-quartier Denfert – Cinéma Chaplin Denfert Ciné-quartier Denfert - Cinéma Chaplin Denfert 13 décembre 2022 Ciné-quartier Denfert - Cinéma Chaplin Denfert Paris Paris

Paris Paris