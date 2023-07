Ciné Quartier 13 : ciné en plein air Jardins Abbé-Pierre Grands Moulins Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 21 juillet 2023

de 22h00 à 00h00

Le vendredi 04 août 2023

de 22h00 à 00h00

Le vendredi 28 juillet 2023

de 22h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Ciné Quartier 13, le cinéma en plein air, gratuit, ouvert à toutes et tous, revient illuminer nos quartiers les vendredis 7, 21, 28 juillet et 4 août.

Cet événement incontournable de notre arrondissement vous propose cette année de voir ou revoir quatre films emblématiques dont les histoires se déroulent toutes à Paris.

C’est en effet une longue histoire d’amour entre la Ville Lumière et le cinéma. Paris a accueilli en 2022 plus de 102 tournages de longs métrages et plus de 68 tournages de séries. Et le 13e arrondissement, au regard du nombre de tournages qu’il reçoit, semble tout particulièrement inspirer les réalisatrices et les réalisateurs.

Paris sera donc le fil conducteur de cette édition 2023 qui débutera par le film d’animation Un monstre à Paris qui réjouira à n’en pas douter petits et grands au parc de Choisy.

Vous retrouverez ensuite Zazie dans le métro. Le très beau film de Louis Malle permettra de faire résonner la voix mythique de Philippe Noiret dans le square Paul Grimault.

Le jardin Abbé-Pierre – Grands Moulins, à quelques pas des quais de Seine, vous offrira Une sirène à Paris.

Et Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain viendra enchanter le parc de Choisy avec la sublime Audrey Tautou pour clôturer cette édition de Ciné Quartier 13.

Comme le veut la tradition, ces projections programmées du 7, 21, 28 juillet et 4 août se tiendront à la tombée de la nuit et seront toutes précédées d’une animation (mini-concert, marionnettes, etc.) et d’un court-métrage sur le 13e, 30 minutes avant le film.

Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce moment de partage autour d’un film et nous vous souhaitons de très agréables soirées en compagnie de Ciné Quartier 13 !

Jardins Abbé-Pierre Grands Moulins 15, rue Thomas-Mann 75013 Paris

Contact : https://mairie13.paris.fr/pages/cine-quartier-13-le-cinema-pour-tous-18194 https://www.facebook.com/paris.treize https://www.facebook.com/paris.treize

Mairie du 13e