Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier, 10 février 2024, Saint-Dizier. Il était une fois…au Cinéma Samedi 10 février 2024, 16h30 Ciné Quai 4 € Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T16:30:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T16:30:00+01:00 – 2024-02-10T18:00:00+01:00 Marcel le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village. Lecture d’histoires par les bibliothécaires, suivi d’une projection de films pour la jeunesse.

A partir de 3 ans. Ciné Quai 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}] Lecture Film Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Code postal 52100 Lieu Ciné Quai Adresse 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Lieu Ville Ciné Quai Saint-Dizier Latitude 48.63931 Longitude 4.952337 latitude longitude 48.63931;4.952337

Ciné Quai Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/