Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier, 13 janvier 2024, Saint-Dizier.

Il était une fois…au Cinéma Samedi 13 janvier 2024, 16h30 Ciné Quai 4 €

Aglaé la pipelette et Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

Lecture d’histoires par les bibliothécaires, suivi d’une projection de films pour la jeunesse.

A partir de 3 ans.

Ciné Quai 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

