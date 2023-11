Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier, 9 décembre 2023, Saint-Dizier. Il était une fois…au Cinéma Samedi 9 décembre, 16h30 Ciné Quai 4 € Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde ! Lecture d’histoires par les bibliothécaires, suivi d’une projection de films pour la jeunesse.

A partir de 3 ans.

Ciné Quai
36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier
Saint-Dizier
52100 Haute-Marne
Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Lecture Film

Catégories d'Évènement:
Haute-Marne, Saint-Dizier

Lieu
Ciné Quai

Adresse
36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier

Ville
Saint-Dizier

