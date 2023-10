Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier, 18 novembre 2023, Saint-Dizier. Il était une fois…au Cinéma Samedi 18 novembre, 16h30 Ciné Quai 4 € « Pat et Mat en hiver » Si la neige est tombée en abondance chez Pat et Mat, les gages et les péripéties s’annoncent en avalanche dans ce nouveau programme. 5 courts métrages : La maison en chocolat

Le Sauna

Pour féliciter

Les cadeaux de noël

L ‘Igloo Lecture d’histoires par les bibliothécaires, suivi d’une projection de films pour la jeunesse.

A partir de 3 ans. Ciné Quai 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:30:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

