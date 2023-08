Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier, 7 octobre 2023, Saint-Dizier.

Il était une fois…au Cinéma Samedi 7 octobre, 16h30 Ciné Quai 4 €

Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle école. Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle part à sa recherche et l’aventure commence… C’est en compagnie d’un pauvre cheval déguisé malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre confiance en elle et à accepter sa vraie nature. C’est un spectacle vraiment inattendu auquel la maîtresse et les élèves vont assister lors de la sortie au cirque!

Lecture d’histoires par les bibliothécaires, suivi d’une projection de films pour la jeunesse.

A partir de 3 ans.

Ciné Quai 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T16:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

Lecture Film