Il était une fois…au Cinéma

Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai, 6 mai 2023, Saint-Dizier. Il était une fois…au Cinéma Samedi 6 mai, 16h30 Ciné Quai 4 € L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma !

Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

La médiathèque et le cinéma s’associent pour vous proposer une nouvelle animation qui mélange les héros les plus attachants de la littérature jeunesse qui s’animent sur grand écran.

Lecture d’histoires par les bibliothécaires, suivi d’une projection de films pour la jeunesse.

A partir de 3 ans. Ciné Quai 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T16:30:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

