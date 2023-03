Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai, 8 avril 2023, Saint-Dizier. Il était une fois…au Cinéma Samedi 8 avril, 16h30 Ciné Quai 4 € Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

Lecture d’histoires par les bibliothécaires, suivie d’une projection de films pour la jeunesse.

A partir de 3 ans. Ciné Quai 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T16:30:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00

2023-04-08T16:30:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00 Lecture Film

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Ciné Quai Adresse 36 rue Lamartine, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier Departement Haute-Marne Lieu Ville Ciné Quai Saint-Dizier

Ciné Quai Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai 2023-04-08 was last modified: by Il était une fois…au Cinéma Ciné Quai Ciné Quai 8 avril 2023 Ciné Quai Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne