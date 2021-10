Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Ciné pyjama Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Baume-les-Dames Doubs Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. Public familial. Entrée libre sur inscription au 03.81.51.60.79 ou mediatheque@baumelesdames.org

