CINÉ P’TIT DÉJ ET AVANT-PREMIERE ERNEST & CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE Luçon Luçon Catégories d’évènement: Luçon

Vende

CINÉ P’TIT DÉJ ET AVANT-PREMIERE ERNEST & CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE Luçon, 20 novembre 2022, Luçon. CINÉ P’TIT DÉJ ET AVANT-PREMIERE ERNEST & CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE

Boulevard Phelippon Ciné Triskell Luçon Vende Ciné Triskell Boulevard Phelippon

2022-11-20 – 2022-11-20

Ciné Triskell Boulevard Phelippon

Luçon

Vende Petit-déjeuner offert avant la séance par Leclerc La Belle Vie de Luçon, puis projection du film et la tombola. Ernest et Ce´lestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire re´parer son pre´cieux violon casse´. Ils de´couvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours. Ciné p’tit déj -Avant-Première Ernest & Célestine : le voyage en Charabie +33 9 67 08 94 22 Ciné Triskell Boulevard Phelippon Luçon

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Luçon, Vende Autres Lieu Luçon Adresse Luçon Vende Ciné Triskell Boulevard Phelippon Ville Luçon lieuville Ciné Triskell Boulevard Phelippon Luçon Departement Vende

Luçon Luçon Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucon/

CINÉ P’TIT DÉJ ET AVANT-PREMIERE ERNEST & CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE Luçon 2022-11-20 was last modified: by CINÉ P’TIT DÉJ ET AVANT-PREMIERE ERNEST & CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE Luçon Luçon 20 novembre 2022 Boulevard Phelippon Ciné Triskell Luçon Vende Luçon Vende

Luçon Vende