Ciné-P’tit Déj’ + Atelier Stop-Motion : Les Toutes petites créatures Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, dimanche 10 mars 2024.

Ciné-P’tit Déj’ + Atelier Stop-Motion : Les Toutes petites créatures Découvrez le cinéma tout en douceur avec des programmes courts, à partir de 3 ans, et un accueil « p’tit déj' » à partir de 10h. La séance sera précédée d’un atelier découverte de la stop-motion. Dimanche 10 mars, 10h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarif enfant : 5€ / tarif adulte : 6€

LES TOUTES PETITES CREATURES

Programme de 4 courts-métrages | 47minutes

Un programme de 4 courts métrages qui célèbre la singularité à travers des personnages uniques et captivants, dont les récits aideront les enfants à se construire un modèle d’acceptation et d’empathie.

>> Viens créer et animer ta petite créature !

La séance sera précédée d’un atelier découverte de la stop-motion à 10h, animé par Jonathan Bertrand, réalisateur-plasticien.

Les places pour l’atelier sont limitées : réservation conseillée auprès de Marilke Fleury : marilke.fleury@cinesenlis.com

Cinéma Jeanne D'Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

