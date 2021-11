Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Ciné-psycho : la violence faite aux femmes Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Ciné-psycho : la violence faite aux femmes Yssingeaux, 25 novembre 2021, Yssingeaux. Ciné-psycho : la violence faite aux femmes Ciné Grenette 20 Place de la Victoire Yssingeaux

2021-11-25 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-25 Ciné Grenette 20 Place de la Victoire

Yssingeaux Haute-Loire . Dans le cadre du Ciné-psycho sur le thème de la violence faite aux femmes :

– projection du film « jusqu’à la garde » de Xavier Legrand

– conférence animée par Philippe Liotard, sociologue +33 4 71 65 79 20 Ciné Grenette 20 Place de la Victoire Yssingeaux

