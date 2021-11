Parthenay Parthenay 79200, Parthenay CINÉ-Projection Sound Of Metal Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: 79200

CINÉ-Projection Sound Of Metal Parthenay, 24 novembre 2021, Parthenay. CINÉ-Projection Sound Of Metal CINÉMA LE FOYER 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay

2021-11-24 – 2021-11-24 CINÉMA LE FOYER 1 Rue Denfert Rochereau

Quand les passions nous dévorent jusqu'au point de non-retour. C'est l'histoire de SOUND OF METAL ou plutôt de Ruben : un batteur qui joue dans un groupe de Metal avec Lou, la chanteuse. Ils sont en couple à la vie comme à la scène mais tout se fissure quand Ruben perd sa capacité auditive. Un choc qui le bouleverse et va l'obliger à prendre des décisions radicales…

