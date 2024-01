Ciné m’accueille : projection du film Envole-moi Ciné Presqu’île Guérande, jeudi 21 mars 2024.

Ciné m’accueille : projection du film Envole-moi Ciné m’accueille ce sont des séances de cinéma handi-accueillantes proposées par le CCAS de Guérande, en partenariat avec le Ciné Presqu’île et l’association Handy-Rétro. Jeudi 21 mars, 14h15 Ciné Presqu’île

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T14:15:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T14:15:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Le prochain film proposé dans des conditions handi-accueillantes au Ciné Presqu’île de Guérande est Envole-moi de Christophe Barratier.

Synopsis : Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

Conditions handi-accueillantes :

– Niveau sonore adapté

– Salle accessible à tous

– Luminosité garantie dans la salle même durant la séance

– Présence d’une équipe de bénévoles de l’association Handy-Rétro et de professionnels formés pour accueillir et orienter les publics concernés

Jeudi 21 mars à 14h15 au Ciné Presqu’île de Guérande

5€ la séance suivi d’un goûter partagé.

Plus d’informations

Centre Communal d’Action Sociale

11 rue des saulniers à Guérande

02 40 24 99 57 ou sur www.ville-guerande.fr

Ciné Presqu’île 4 av. Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Kerbiniou Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240249957 »}] [{« link »: « http://www.ville-guerande.fr »}]