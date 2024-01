Projection : Interstellar Ciné Presqu’île Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Fin : 2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:20:00+01:00 Alors que la vie sur Terre touche à sa fin, un groupe d’explorateurs s’attelle à la mission la plus importante de l’histoire de l’humanité : franchir les limites de notre galaxie pour savoir si l’homme peut vivre sur une autre planète…

Interstellar (Christopher Nolan – 2014) ; 2h49

—

Vendredi 9 février à 20h30

Au Ciné-Presqu’île

Payant, renseignement au Ciné presqu'île Dans le cadre du festival de science fiction Les Mycéliades, programme complet proposé par la médiathèque et le cinéma de Guérande ICI Ciné Presqu'île 4 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350

