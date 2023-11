Ciné m’accueille : projection du film Santa et cie Ciné Presqu’île Guérande, 6 décembre 2023, Guérande.

Ciné m’accueille : projection du film Santa et cie Mercredi 6 décembre, 14h15 Ciné Presqu’île 5€

Dans des conditions handi-accueillantes, les spectateurs bénéficient d’un niveau sonore et d’une luminosité adaptés et d’une salle accessible à tous. De plus, une équipe de bénévoles de l’association Handy-Rétro et des professionnels formés sont présents pour accueillir et orienter le public.

La prochaine séance aura lieu le mercredi 6 décembre à 14h15 au Ciné Presqu’île de Guérande. Le film projeté est Santa et cie, d’Alain Chabat, avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï

Synopsis du film : Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël… il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

Séance ouverte à tous.

Tarif : 5 €.

À l’issue de la séance un goûter et un temps d’échanges sont prévus.

Une initiative en partenariat avec Ciné Presqu’île et l’association Handy-rétro.

Ciné Presqu'île 4 av. Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Kerbiniou Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:15:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

