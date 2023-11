Noël by Light – Ciné m’accueille – Santa et Cie Ciné Presqu’île Guérande, 6 décembre 2023, Guérande.

Noël by Light – Ciné m’accueille – Santa et Cie Mercredi 6 décembre, 14h15 Ciné Presqu’île Billet: 5

A l’approche de Noël, venez profiter d’une séance de ciné handi-accueillante spécial film de Noël avec le film d’Alain Chabat « Santa et Cie ».

Synopsis du film « Santa et Cie » : Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël… il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

Parce que la culture constitue un vecteur d’intégration et d’épanouissement, le Centre Communal d’Action Sociale de Guérande, dans le cadre de sa mission de développement social, organise des séances de cinéma en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap.

Cette initiative, en partenariat avec Ciné Presqu’île et l’association Handy Rétro, a pour objectif de développer le lien social et familial et de lutter contre l’isolement. Elle permet également d’intégrer le public des personnes âgées/personnes en situation de handicap au sein de la cité en ouvrant les séances au grand public.

Conditions handi-accueillantes :

Niveau sonore adapté

Salle accessible à tous

Luminosité garantie dans la salle même durant la séance

Présence d’une équipe de bénévoles de l’association Handy-Rétro et de professionnels formés pour accueillir et orienter le public.

À l’issue de la séance un goûter et un temps d’échanges sont prévus.

2023-12-06T14:15:00+01:00 – 2023-12-06T16:00:00+01:00

