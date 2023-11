Conférence au Ciné-Presqu’île Ciné Presqu’île Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Conférence au Ciné-Presqu’île Ciné Presqu’île Guérande, 17 novembre 2023, Guérande. Conférence au Ciné-Presqu’île Vendredi 17 novembre, 18h00 Ciné Presqu’île Participation: 0 Conférence en ouverture du Festival du Livre en Bretagne.

Accueil de Jean-Michel Le Boulanger, président d’honneur du festival, suivi d’une conférence illustrée de l’universitaire Olivier Le Vasseur sur le thème de « Seiz Breur », mouvement artistique breton entre les deux guerres, regroupant architectes, sculpteurs, ébénistes, peintres, écrivains…

En partenariat avec La Société des Amis de Guérande. Ciné Presqu'île 4 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

