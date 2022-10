Ciné m’accueille Ciné Presqu’île, 15 décembre 2022, Guérande.

Ciné m’accueille Jeudi 15 décembre, 14h15 Ciné Presqu’île

5 €

projection du film « les figures de l’ombre » dans des conditions handi-accueillantes

Ciné Presqu’île 3, avenue Anne de Bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Parce que la culture constitue un vecteur d’intégration et d’épanouissement, le Centre Communal d’Action Sociale de Guérande, dans le cadre de sa mission de développement social, organise des séances de cinéma en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap.

Dans des conditions handi-accueillantes, les spectateurs bénéficient d’un niveau sonore et d’une luminosité adaptés et d’une salle accessible à tous. De plus, une équipe de bénévoles de l’association Handy-Rétro et des professionnels formés sont présents pour accueillir et orienter le public.

Cette initiative, en partenariat avec Ciné Presqu’île et l’association Handy-rétro, a pour objectif de développer le lien social et familial et de lutter contre l’isolement. Elle permet également d’intégrer le public des personnes âgées/personnes en situation de handicap au sein de la cité en ouvrant les séances au grand public.

Synopsis du film : Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.

Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. (source : Allociné)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T14:15:00+01:00

2022-12-15T16:30:00+01:00