Ciné m’accueille : Proxima Jeudi 15 décembre, 14h15 Ciné Presqu’île

Ciné Presqu’île 4 Avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/cine-m-accueille-proxima-2428375.jpg »}]

Parce que la culture constitue un vecteur d’intégration et d’épanouissement, le Centre Communal d’Action Sociale de Guérande, dans le cadre de sa mission de développement social, organise des séances de cinéma en faveur des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Cette initiative, en partenariat avec Ciné Presqu’île, a pour objectif de développer le lien social et familial et de lutter contre l’isolement. Elle permet également d’intégrer le public des personnes âgées/personnes en situation de handicap au sein de la cité en ouvrant les séances au grand public.

Conditions handi-accueillantes

Niveau sonore adapté

Salle accessible à tous

Luminosité garantie dans la salle même durant la séance

Présence d’une équipe de bénévoles de l’association Handy-Rétro et de professionnels formés pour accueillir et orienter les publics concernés

Cette initiative, en partenariat avec Ciné Presqu’île et l’association Handy-rétro, a pour objectif de développer le lien social et familial et de lutter contre l’isolement. Elle permet également d’intégrer le public des personnes âgées/personnes en situation de handicap au sein de la cité en ouvrant les séances au grand public.



Synopsis du film : Le scénario s’inspire des témoignages de femmes astronautes, devant concilier leurs vies professionnelles et familiales.

Ce film raconte la vie de Sarah, une spationaute qui s’entraîne avec acharnement au Centre spatial de Cologne, unique femme au milieu des astronautes européens. Elle vit seule avec sa fille de 8 ans, Stella, qu’elle couve d’un amour inquiet, se sentant coupable de ne pas pouvoir lui consacrer plus de temps. Quand Sarah est choisie pour partir à bord d’une mission spatiale d’un an, baptisée Proxima, sa vie et celle de Stella sont bouleversées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T14:15:00+01:00

2022-12-15T16:00:00+01:00