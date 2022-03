Ciné-Première I Les amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet Cinémathèque de Jérusalem Jerusalem Catégorie d’évènement: Jerusalem

La première séance de l’année 2022 aura lieu mercredi 23 mars 2022 à 20h30 à la Cinémathèque de Jérusalem. Nous accueillons le film de Charline Bourgeois-Tacquet, Les amours d’Anaïs. Synopsis : Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir. En français, ST hébreu. Dialogue avec la réalisatrice, à l’issue de la projection (en français – traduction en hébreu). Réservations auprès de la Cinémathèque : [[https://www.jer-cin.org.il](https://www.jer-cin.org.il)](https://www.jer-cin.org.il) Renseignements : 02-6243156 #2 Pour plus d’informations : [[www.ifjerusalem-romaingary.org/cinema-cine-premiere-les-amours-danais-de-charline-bourgeois-tacquet/](www.ifjerusalem-romaingary.org/cinema-cine-premiere-les-amours-danais-de-charline-bourgeois-tacquet/)](www.ifjerusalem-romaingary.org/cinema-cine-premiere-les-amours-danais-de-charline-bourgeois-tacquet/ ) L’IFJ – Romain Gary et la Cinémathèque de Jérusalem sont très heureux de vous annoncer leur nouveau rendez-vous Ciné-Première. Cinémathèque de Jérusalem 11 route d’Hébron, Jérusalem Jerusalem

