Ciné pour petites oreilles – Petite pousse

Ciné pour petites oreilles – Petite pousse, 8 juin 2022, . Ciné pour petites oreilles – Petite pousse

2022-06-08 – 2022-06-08 EUR 0 À 15h.

Proposée par la Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon.

À partir de 4 ans.

Projection de courts-métrages et films d’animation.

Accès libre.

Inscription indispensable (nombre de places limité). À 15h.

Proposée par la Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon.

À partir de 4 ans.

Projection de courts-métrages et films d’animation.

Accès libre.

Inscription indispensable (nombre de places limité). dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville