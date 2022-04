Ciné pop-corn // Kill Bill vol.2 Cinéma de l’Ysieux,Fosses Fosses Catégories d’évènement: Fosses

Val-d'Oise

Ciné pop-corn // Kill Bill vol.2 Cinéma de l’Ysieux,Fosses, 14 mai 2022, Fosses. Ciné pop-corn // Kill Bill vol.2

Cinéma de l’Ysieux, Fosses, le samedi 14 mai à 21:00 3€

On offre le pop-corn Cinéma de l’Ysieux,Fosses 8 Place de la Liberté, 95470 Fosses Fosses Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fosses, Val-d'Oise Autres Lieu Cinéma de l'Ysieux,Fosses Adresse 8 Place de la Liberté, 95470 Fosses Ville Fosses lieuville Cinéma de l'Ysieux,Fosses Fosses Departement Val-d'Oise

Cinéma de l'Ysieux,Fosses Fosses Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fosses/

Ciné pop-corn // Kill Bill vol.2 Cinéma de l’Ysieux,Fosses 2022-05-14 was last modified: by Ciné pop-corn // Kill Bill vol.2 Cinéma de l’Ysieux,Fosses Cinéma de l'Ysieux,Fosses 14 mai 2022 Cinéma de l'Ysieux Fossés Fosses Fosses

Fosses Val-d'Oise