Ciné-polar jeunes spectateurs Argent-sur-Sauldre, 26 octobre 2021, Argent-sur-Sauldre.

Ciné-polar jeunes spectateurs 2021-10-26 10:00:00 – 2021-10-26

Argent-sur-Sauldre Cher Argent-sur-Sauldre

Et si on se faisait une toile ? Le cinéma l’Argentis se met en mode polar et vous propose un film spécialement conçu pour les enfants. Venez partager un moment plein de suspense avec les copains de l’accueil de loisirs ou en famille. Pour le moment, le titre du film reste un mystère. A vous de trouver les indices que nous laissons pour le trouver !

Séance organisée en partenariat avec Les Amis du cinéma.

Manifestation organisée dans le cadre du Salon du polar et du livre.

dupe.joseph@neuf.fr +33 6 86 07 22 05

