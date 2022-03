Ciné-poème Le Roi et l’Oiseau Cinéma L’Escurial Panorama Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 20 mars 2022

de 11h00 à 14h00

payant

Viens écrire des poèmes à partir des décors du film avec Mélanie Yvon, en partenariat avec La Maison de la poésie. Le Roi et l'Oiseau est un chef d'œuvre du cinéma d'animation français, réalisé par Paul Grimault et Jacques Prévert. Le synopsis du film : Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d'une charmante et modeste Bergère qu'il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit Ramoneur. Tous deux s'enfuient pour échapper au Roi… Cinéma L'Escurial Panorama 11 boulevard du Port Royal Paris 75013

le roi et l’oiseau

