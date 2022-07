CINÉ PLEIN R’ Lys-Haut-Layon, 30 juillet 2022, Lys-Haut-Layon.

CINÉ PLEIN R’

Parc Chevillotte – 14 rue Nationale VIHIERS Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire VIHIERS Parc Chevillotte – 14 rue Nationale

2022-07-30 – 2022-07-30

VIHIERS Parc Chevillotte – 14 rue Nationale

Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire

En partenariat avec Le Centre Socioculturel Le coin de la rue, l’association Le Quatorze et le réseau Ciné Off.

17h à 21h : Jeux en bois – Groupe de musique BILBOQUET (jazz ambulant).

Restauration sur place avec La Crêpinade (food truck crêprerie).

21h30 : Projection du film JUMANJI : NEXT LEVEL (2019), suite de JUMANJI : BIENVENUE DAND LA JUNGLE, durée 2h04.

L’entrée n’est payante que pour la projection du film, les jeux et le concert sont gratuits.

Les réservations se font sur le site web du Ciné’fil, et sur place le soir-même (dans la limite des places restantes).

Le Ciné’fil sort de ses murs et s’installe dans le Parc Chevillotte pour une soirée ciné en plein air.

En partenariat avec Le Centre Socioculturel Le coin de la rue, l’association Le Quatorze et le réseau Ciné Off.

17h à 21h : Jeux en bois – Groupe de musique BILBOQUET (jazz ambulant).

Restauration sur place avec La Crêpinade (food truck crêprerie).

21h30 : Projection du film JUMANJI : NEXT LEVEL (2019), suite de JUMANJI : BIENVENUE DAND LA JUNGLE, durée 2h04.

L’entrée n’est payante que pour la projection du film, les jeux et le concert sont gratuits.

Les réservations se font sur le site web du Ciné’fil, et sur place le soir-même (dans la limite des places restantes).

VIHIERS Parc Chevillotte – 14 rue Nationale Lys-Haut-Layon

dernière mise à jour : 2022-07-01 par