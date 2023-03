Ciné plein-air: Toutes toiles dehors! Guipry-Messac Catégories d’Évènement: Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine

Ciné plein-air: Toutes toiles dehors!, 8 juillet 2023, Guipry-Messac

2023-07-08 – 2023-07-08 Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine En partenariat avec CLAP (cinémas, loisirs, animations, partages) les Cinémas L’Alliance, Le Scénario et L’Aurore vous organisent des séances en plein-air sur différents sites des Vallons en Bretagne.

L’équipe du Cinéma L’Alliance sera heureuse de vous faire découvrir sa programmation estivale les 8/07 et 26/08 à l’étang de Baron.

Restauration possible à l’auberge de Baron.

Parking

Gratuit

Retrouvez-nous prochainement sur alliancecine.fr pour découvrir votre programme de l’été. Guipry-Messac

Lieu Guipry-Messac Adresse Etang de Baron

Ciné plein-air: Toutes toiles dehors! 2023-07-08

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine